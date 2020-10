Bimbo di 10 mesi muore dopo aver ingerito una ventosa | genitori a rischio

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Undi 10è deceduto a causa dell’ostruzione delle vie respiratorie provocata da un oggetto rimasto incastrato in gola. Aperta inchiesta Ambulanza (Facebook)Tragedia a Messina, dove un bambino di appena 10è mortoladi una clessidra. L’oggetto è rimasto incastrato nella gola e ha provocato un’ostruzione delle vie respiratorie. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi della madre che lo stava cambiando. Immediato l’intervento di una vicina di casa infermiera di professione, la quale è riuscitaqualche minuto ad estrapolare l’oggetto dalla gola del piccolo. Purtroppo era già passato qualche minuto, troppi in una ...

Sono indagati come atto dovuto per omicidio colposo i genitori di un bimbo di 10 mesi, morto dopo avere messo in bocca una ventosa che ha ostruito le vie respiratorie. La tragedia nell'abitazione di ...Un bimbo di 10 mesi è morto soffocato a Villafranca Tirrena dopo aver ingerito la ventosa di una clessidra. Inutile la corsa disperata al Policlinico universitario di Messina: a poche ore dal suo ...