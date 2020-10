Benevento | Moncini va ko e salterà la Roma

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Brutta tegola per Pippo Inzaghi che alla ripresa del campionato non potrà fare affidamento su Gabriele. Il centravanti del, a cui aveva dato una maglia da titolare contro il Bologna, si è procurato una lesione all’adduttore che lo terrà fermo almeno tre settimane. Nienteper lui, ma un programma di recupero personalizzato. Lapadula scalda i motori: giocherà al centro del tridente con Iago Falque e Caprari. L'articolova ko e salterà laproviene da Alfredo Pedullà.

Tre settimane di stop. Sono questi i tempi stimati per il recupero di Gabriele Moncini, infortunatosi nel corso del match di domenica pomeriggio contro il Bologna. L’attaccante arrivato nel Sannio lo ...Il Benevento dovrà rinunciare a Moncini per almeno tre settimane e l’attaccante potrebbe saltare la partita con la Roma. L’esito dell’esame strumentale cui si è sottoposto il centravanti non è stato d ...