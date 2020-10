Baldur's Gate 3 - prova (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il nome Larian Studios, per chi non segue particolarmente da vicino il mondo videoludico, potrebbe apparire poco familiare se non addirittura sconosciuto. Questo piccolo studio di sviluppo belga, tuttavia, è riuscito a ritagliarsi un posto di rilievo tra gli appassionati di giochi di ruolo di stampo occidentale grazie a un capolavoro di programmazione noto col nome di Divinity: Original Sin II, considerato uno dei più luminosi esempi di cRPG mai realizzati. Di conseguenza, quando Larian ha iniziato a stuzzicare i fan con la prospettiva di un nuovo capitolo della leggendaria serie di Baldur's Gate sviluppato interamente dalle sapienti mani che hanno donato vita a Divinity, sembrava lecito immaginarsi un responso della community più che mai positivo. Invece, così non è stato: in molti, senza rendersi conto che la formula ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il nome Larian Studios, per chi non segue particolarmente da vicino il mondo videoludico, potrebbe apparire poco familiare se non addirittura sconosciuto. Questo piccolo studio di sviluppo belga, tuttavia, è riuscito a ritagliarsi un posto di rilievo tra gli appassionati di giochi di ruolo di stampo occidentale grazie a un capolavoro di programmazione noto col nome di Divinity: Original Sin II, considerato uno dei più luminosi esempi di cRPG mai realizzati. Di conseguenza, quando Larian ha iniziato a stuzzicare i fan con la prospettiva di un nuovo capitolo della leggendaria serie di'ssviluppato interamente dalle sapienti mani che hanno donato vita a Divinity, sembrava lecito immaginarsi un responso della community più che mai positivo. Invece, così non è stato: in molti, senza rendersi conto che la formula ...

Eurogamer_it : Abbiamo provato l'early access di Baldur's Gate 3, dai creatori di Divinity. Ecco le nostre impressioni. - PCGamingit : Baldur’s Gate 3 disponibile su Steam e GOG in accesso anticipato - - GamingToday4 : Baldur’s Gate 3 in early access sta vendendo tantissimo su Steam - GamingToday4 : Baldur’s Gate 3 “ha rotto Steam”, le vendite sono “folli” per Larian Studios - Stay_Nerd : Baldur’s Gate 3 è un successo: le vendite sono “folli” per gli sviluppatori -