Al Social World Film Festival di Vico arriva la star di Game of Thrones | Iain Glen | red carpet e premio alla carriera

La star britannica Iain Glen, il Ser Jorah Mormont della serie Hbo "Game of Thrones", sarà il super ospite della terza serata del Social World Film Festival di Vico Equense diretto dal regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo. Domani 8 ottobre alle ore 19, sfilerà sul red carpet al Castello Giusso per poi raccontarsi al pubblico e ritirare il premio per la sua straordinaria carriera. Sul grande schermo, infatti, è stato protagonista accanto a grandi attrici di Hollywood come Helen Mirren (nel Film "Il diritto di uccidere"), Meryl Streep (in "The Iron Lady"), Rachel Weisz (in ...

