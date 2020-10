A Nardò un idroscalo nel Giardino della Memoria, un sopravvisuto all'Olocausto: "Non dissacrate questo simbolo" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il progetto del sindaco Mellone, un passato in Casapound e ora sostenitore di Emiliano: una stazione per idrovolanti al posto del Giardino nato per non dimenticare gli ebrei ospitati fra il ’44 e il ’47 a Santa Maria al Bagno. In settimana la commissione per esaminare il... Leggi su repubblica (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il progetto del sindaco Mellone, un passato in Casapound e ora sostenitore di Emiliano: una stazione per idrovolanti al posto delnato per non dimenticare gli ebrei ospitati fra il ’44 e il ’47 a Santa Maria al Bagno. In settimana la commissione per esaminare il...

" Mi chiamo Jakob Ehrlich. Sopravvissuto all'Olocausto. Vissuto nel campo 34 dell'Unrra dal 1944 al 1947. Sarò sempre grato agli italiani per aver salvato la vita a me e alla mia famiglia durante la ...

