The Batman, The Matrix 4: slittano ancora le date di uscita (Di martedì 6 ottobre 2020) Nuovi spostamenti nei titoli di punta di Warner Bros., The Batman uscirà adesso nel 2022 e slitta anche la data di uscita di The Matrix 4. Lo slittamento di Dune al 2021 ha creato una reazione a catena. Warner Bros ha deciso di proteggere il più possibile i suoi film di punta ritardando ancora le uscite degli attesi The Batman e The Matrix 4. The Batman, previsto per il 1 ottobre 2021, uscirà adesso il 4 marzo 2022 mentre il suo slot è stato occupato da Dune. Per quanto riguarda The Matrix 4, attualmente in lavorazione a Berlino, slitta dal 1 aprile 2022 al 22 dicembre 2022. Warner Bros. non ha fornito una giustificazione esplicita di queste scelte, legate senza dubbio all'emergenza sanitaria, alla crisi dei ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 ottobre 2020) Nuovi spostamenti nei titoli di punta di Warner Bros., Theuscirà adesso nel 2022 e slitta anche la data didi The4. Lo slittamento di Dune al 2021 ha creato una reazione a catena. Warner Bros ha deciso di proteggere il più possibile i suoi film di punta ritardandole uscite degli attesi Thee The4. The, previsto per il 1 ottobre 2021, uscirà adesso il 4 marzo 2022 mentre il suo slot è stato occupato da Dune. Per quanto riguarda The4, attualmente in lavorazione a Berlino, slitta dal 1 aprile 2022 al 22 dicembre 2022. Warner Bros. non ha fornito una giustificazione esplicita di queste scelte, legate senza dubbio all'emergenza sanitaria, alla crisi dei ...

