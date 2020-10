Roland Garros, Djokovic colpisce di nuovo un giudice: “Ho rivissuto quegli attimi a New York” (Di martedì 6 ottobre 2020) Novak Djokovic colpisce di nuovo un giudice di gara. È successo negli ottavi di finale del Roland Garros. Questa volta, però, a differenza del gesto sconsiderato degli Us Open, quando per la rabbia abbatté un giudice di linea a gioco fermo, il campione serbo non ha alcuna colpa. La pallina, infatti, ha raggiunto sul viso il giudice dopo una risposta di Djokovic al servizio dell’avversario. L'articolo Roland Garros, Djokovic colpisce di nuovo un giudice: “Ho rivissuto quegli attimi a New York” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Novakdiundi gara. È successo negli ottavi di finale del. Questa volta, però, a differenza del gesto sconsiderato degli Us Open, quando per la rabbia abbatté undi linea a gioco fermo, il campione serbo non ha alcuna colpa. La pallina, infatti, ha raggiunto sul viso ildopo una risposta dial servizio dell’avversario. L'articolodiun: “Hoa New York” proviene da Il Fatto Quotidiano.

