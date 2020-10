Recovery fund, Maggino: “Ripartire dai territori emarginati” (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – Ripartire dai territori, e soprattutto da quelle aree interne, luoghi spesso “emarginati“, che più hanno bisogno di sostegno. Filomena Maggino, consigliere di Palazzo Chigi a capo della cabina di regia ‘Benessere Italia’, viene da un giro d’Italia in cui ha stretto accordi con tanti comuni della penisola: “Nel momento in cui abbiamo cominciato a parlare di ripartenza- dice nella videointervista all’agenzia Dire- i territori, con i sindaci, ci hanno subito contattato innanzitutto perché condividono la visione ecosostenibile di Paese che noi stiamo cercando di promuovere e coltivare”. Leggi su dire (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – Ripartire dai territori, e soprattutto da quelle aree interne, luoghi spesso “emarginati“, che più hanno bisogno di sostegno. Filomena Maggino, consigliere di Palazzo Chigi a capo della cabina di regia ‘Benessere Italia’, viene da un giro d’Italia in cui ha stretto accordi con tanti comuni della penisola: “Nel momento in cui abbiamo cominciato a parlare di ripartenza- dice nella videointervista all’agenzia Dire- i territori, con i sindaci, ci hanno subito contattato innanzitutto perché condividono la visione ecosostenibile di Paese che noi stiamo cercando di promuovere e coltivare”.

