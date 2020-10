Non indossa la mascherina? Calci in faccia alla 16enne: orrore sul bus, per l'aggressore finisce in tragedia (Di martedì 6 ottobre 2020) L'esempio perfetto di un mondo che sta andando a rotoli ai tempi del coronavirus. Tutta colpa degli "effetti collaterali" del Covid-19. Siamo a Birmingham, Regno Unito, dove a bordo di un autobus scoppia una lite: una ragazza di 16 anni non indossa la mascherina e viene additata da due passeggeri, in particolare da un uomo, quello che indossa la maglietta Bordeaux e che potete vedere nel video qui sotto. Dopo un lungo scambio di insulti, preso atto che la ragazza non ha alcuna intenzione di indossare la mascherina, l'uomo passa dalle parole ai fatti: si alza, finge di scendere dal bus e invece la aggredisce. Assesta infatti un Calcio in faccia alla ragazzina, seduta al suo posto. A quel punto si scatena l'inferno, con l'autista e altri passeggeri che si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) L'esempio perfetto di un mondo che sta andando a rotoli ai tempi del coronavirus. Tutta colpa degli "effetti collaterali" del Covid-19. Siamo a Birmingham, Regno Unito, dove a bordo di un autobus scoppia una lite: una ragazza di 16 anni nonlae viene additata da due passeggeri, in particolare da un uomo, quello chela maglietta Bordeaux e che potete vedere nel video qui sotto. Dopo un lungo scambio di insulti, preso atto che la ragazza non ha alcuna intenzione dire la, l'uomo passa dalle parole ai fatti: si alza, finge di scendere dal bus e invece la aggredisce. Assesta infatti uno inragazzina, seduta al suo posto. A quel punto si scatena l'inferno, con l'autista e altri passeggeri che si ...

Tutta colpa degli "effetti collaterali" del Covid-19. Siamo a Birmingham, Regno Unito, dove a bordo di un autobus scoppia una lite: una ragazza di 16 anni non indossa la mascherina e viene additata da ...

