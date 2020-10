Nautica, Cecchi: "Cancellati emendamenti fondamentali per settore" (Di martedì 6 ottobre 2020) Genova, 6 ott.(Adnkronos) - "Cinque emendamenti fondamentali per la competitività di questo settore sono stati ieri sera Cancellati dalla Presidenza del Senato. Sono convinto a seguito di polemiche politiche degli ultimi giorni. Il mio e il nostro sconcerto, per non dire altro, è assoluto nel vedere anche dopo mesi difficili come quelli che abbiamo vissuto, la contrapposizione politica prevale sulle azioni concrete, sulla capacità delle aziende, del territorio e delle istituzioni locali di dare una prova di resilienza che ci è riconosciuta dal mondo". E' il messaggio che il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi ha mandato oggi, dal palco della conferenza stampa conclusiva della 60 edizione della kermesse della Nautica, dopo la ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Genova, 6 ott.(Adnkronos) - "Cinqueper la competitività di questosono stati ieri seradalla Presidenza del Senato. Sono convinto a seguito di polemiche politiche degli ultimi giorni. Il mio e il nostro sconcerto, per non dire altro, è assoluto nel vedere anche dopo mesi difficili come quelli che abbiamo vissuto, la contrapposizione politica prevale sulle azioni concrete, sulla capacità delle aziende, del territorio e delle istituzioni locali di dare una prova di resilienza che ci è riconosciuta dal mondo". E' il messaggio che il presidente di ConfindustriaSaverioha mandato oggi, dal palco della conferenza stampa conclusiva della 60 edizione della kermesse della, dopo la ...

“Abbiamo sconfitto il Covid, abbiamo sconfitto le intemperie e abbiamo 71 mila supporter che ci hanno creduto, che sono venuti al Salone, il primo riaperto in Europa nell’era Covid” . Con queste parol ...

