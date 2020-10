Myriam Catania nomina Tarallo davanti ad Adua e Morra e loro rimangono pietrificati VIDEO

Leggi su biccy

(Di martedì 6 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip ad eccezione diDel Vesco e Massimilianonessuno sa dell’esistenza dell’AresGate e della diffida che Albertoavrebbe mandato a Mediaset, per questo motivo oggi pomeriggio in giardino– parlando proprio con i due attori – ha chiesto con nonchalance come si chiamasse il capo supremo della Ares Film. “Quali fiction avete fatto voi insieme? Il Peccato e la Vegogna, poi? … Come si chiama quello che fa queste fiction qui? Come si chiama? Non il produttore… E’ più il… E’ lui! Uhm..! Io non l’ho mai conosciuto”.Del Vesco e Massimiliano, nonostante avessero capito a chi si riferisse ...