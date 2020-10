Multe mascherine, se non la porti rischi da 400 a 3mila euro (Di martedì 6 ottobre 2020) Si rischia una sanzione amministrativa dai 400 ai 3mila euro. Non indossare la mascherina quando si esce e si sta all’aperto – su tutto il territorio italiano – può costare davvero caro. Il nuovo dpcm prevede Multe mascherine piuttosto salate per chi contravviene all’obbligo di indossarle anche nei luoghi arieggiati. Ci saranno ovviamente delle eccezioni che riguardano le persone che fanno attività fisica, per coloro che utilizzano la bicicletta per spostarsi e per chi si trova in luoghi isolati alla presenza di un congiunto. LEGGI ANCHE > mascherine obbligatorie quando si incontrano non conviventi Multe mascherine, ecco la fattispecie Invece, se si dovesse frequentare una strada nota per la movida o per le ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 6 ottobre 2020) Sia una sanzione amministrativa dai 400 ai. Non indossare la mascherina quando si esce e si sta all’aperto – su tutto il territorio italiano – può costare davvero caro. Il nuovo dpcm prevedepiuttosto salate per chi contravviene all’obbligo di indossarle anche nei luoghi arieggiati. Ci saranno ovviamente delle eccezioni che riguardano le persone che fanno attività fisica, per coloro che utilizzano la bicicletta per spostarsi e per chi si trova in luoghi isolati alla presenza di un congiunto. LEGGI ANCHE >obbligatorie quando si incontrano non conviventi, ecco la fattispecie Invece, se si dovesse frequentare una strada nota per la movida o per le ...

