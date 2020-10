Mike Pence e Kamala Harris: il 7 ottobre il dibattito che promette scintille (Di martedì 6 ottobre 2020) Difficile immaginare due persone e due stili più diversi. Da una parte un uomo ultra conservatore e religioso al punto da avere una regola: mai rimanere solo in una stanza con una donna che non sia la moglie. Dall’altra una figlia di immigrati – padre giamaicano, madre indiana – che è l’emblema stessa del sogno americano, una che dal nulla è arrivata prima a essere procuratore generale della California e ora prima donna di colore candidata alla Vice Presidenza. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 ottobre 2020) Difficile immaginare due persone e due stili più diversi. Da una parte un uomo ultra conservatore e religioso al punto da avere una regola: mai rimanere solo in una stanza con una donna che non sia la moglie. Dall’altra una figlia di immigrati – padre giamaicano, madre indiana – che è l’emblema stessa del sogno americano, una che dal nulla è arrivata prima a essere procuratore generale della California e ora prima donna di colore candidata alla Vice Presidenza.

In condizioni normali, tra il vice presidente in carica Mike Pence e Kamala Harris, candidata alla vice presidenza con Joe Biden, sarebbero potute scattare scintille. Invece il dibattitto tra i due ...

Usa: ci sarà un plexiglass tra Harris e Pence durante il dibattito

Sul palco del dibattito tra il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, e la senatrice Kamala Harris, a Salt Lake City, Utah, ...

In condizioni normali, tra il vice presidente in carica Mike Pence e Kamala Harris, candidata alla vice presidenza con Joe Biden, sarebbero potute scattare scintille. Invece il dibattitto tra i due ...Sul palco del dibattito tra il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, e la senatrice Kamala Harris, a Salt Lake City, Utah, ...