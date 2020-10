La Spezia in lutto per la scomparsa di Renato Oldoini (Di martedì 6 ottobre 2020) “La scomparsa di Renato Oldoini rappresenta una perdita immensa per tutta la Città e la Liguria, il cui esempio rimarrà scolpito nella memoria di tutti noi” dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini. “Era un galantuomo, stimato e riconosciuto da tutti, che ha attivamente partecipato alla vita pubblica e politica della nostra Città ricoprendo diversi ruoli di vertice con una sensibilità straordinaria, eleganza e onestà intellettuale. Per anni è stato presidente di Confagricoltura e Confedilizia La Spezia e Liguria, contraddistinguendosi sempre per la sua grande capacità di conciliazione e professionalità: la nostra comunità perde un punto di riferimento fondamentale nel mondo dell’edilizia e dell’agricoltura il cui testimone ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 6 ottobre 2020) “Ladirappresenta una perdita immensa per tutta la Città e la Liguria, il cui esempio rimarrà scolpito nella memoria di tutti noi” dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini. “Era un galantuomo, stimato e riconosciuto da tutti, che ha attivamente partecipato alla vita pubblica e politica della nostra Città ricoprendo diversi ruoli di vertice con una sensibilità straordinaria, eleganza e onestà intellettuale. Per anni è stato presidente di Confagricoltura e Confedilizia Lae Liguria, contraddistinguendosi sempre per la sua grande capacità di conciliazione e professionalità: la nostra comunità perde un punto di riferimento fondamentale nel mondo dell’edilizia e dell’agricoltura il cui testimone ...

