Investimenti Ferrero | raddoppia la produzione dei Nutella Biscuits

Un successo strepitoso quello dei Nutella Biscuits: l'obbiettivo è raddoppiare la produzione nello stabilimento di Balvano, in Basilicata I Nutella Biscuits, che fin dal debutto si sono preannunciati come un vero e proprio "colpo di mercato", sono il grande successo della Ferrero. Ora si punta a raddoppiare la produzione nello stabilimento di Balvano, in Basilicata: … L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Investimenti Ferrero Dopo investimenti Ferrero raccogliere la “sfida dell'agroalimentare made in basilicata” La Gazzetta della Val d'Agri Ferrero avanti tutta sui biscotti: offerta da 275 milioni di euro per rilevare l’inglese Fox’s

Dopo quelle negli Usa, con le acquisizioni miliardarie da Nestlè e Kellogg Company, guarda al mercato britannico l’ultima operazione allo studio del gruppo di Alba ...

La Ferrero investe ancora: il traguardo è diventare il terzo colosso dolciario al mondo

Ferrero mira a diventare il terzo operatore globale nel settore dello «sweet packaged food» - ovvero cioccolato e dolci, ma anche biscotti e gelati -, grazie a una crescita dell’offerta e a una forte ...

