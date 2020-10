Il 21 e 22 novembre torna “Alberi per il futuro” Prendiamoci cura dei nostri polmoni

(Di martedì 6 ottobre 2020) Sarà un’edizione all’insegna dellaquella di Alberi per il futuro 2020, il 21 e 22nelle aree verdi di tutta Italia. Torneremo ad armarci di pale e innaffiatoi, come ogni anno, a partire dal 2015, quando insieme a Gianroberto Casaleggio lanciammo l’iniziativa di piantumazione “dal basso”. Gli effetti benefici delle piante sono ormai noti e riconosciuti su più fronti: assorbono anidride carbonica e ci danno ossigeno, depurano l’aria dagli inquinanti, proteggono il suolo dagli eventi meteorologici estremi, riducono il rumore e raffrescano le nostre città. Gli alberi sono idel pianeta e delle nostre città: i benefici che portano sono tanti e diversi, anche di natura economica e sociale. Non a caso, nel decreto Clima voluto dal ministro ...

