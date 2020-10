Frane e alluvioni, un sindaco scrive a Costa: “Colpa nostra? Ministro, ci fai paura” (Di martedì 6 ottobre 2020) BAGNO DI ROMAGNA (Cesena) – Ma quale incapacità dei Comuni di spendere le risorse destinate al dissesto idrogeologico: piuttosto serve “una svolta nella politica di gestione del territorio nazionale”. Non ci sta il “sindaco di un comune di montagna”, Marco Baccini, primo cittadino di Bagno di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena, a prendersi la colpa per il problema del dissesto idrogeologico del suo territorio e rigetta le recenti dichiarazioni del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, secondo cui il fenomeno sarebbe “conseguenza della mancanza di capacità dei Comuni di spendere le risorse destinate“. Leggi su dire (Di martedì 6 ottobre 2020) BAGNO DI ROMAGNA (Cesena) – Ma quale incapacità dei Comuni di spendere le risorse destinate al dissesto idrogeologico: piuttosto serve “una svolta nella politica di gestione del territorio nazionale”. Non ci sta il “sindaco di un comune di montagna”, Marco Baccini, primo cittadino di Bagno di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena, a prendersi la colpa per il problema del dissesto idrogeologico del suo territorio e rigetta le recenti dichiarazioni del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, secondo cui il fenomeno sarebbe “conseguenza della mancanza di capacità dei Comuni di spendere le risorse destinate“.

srosi56 : L’Europa offre un miliardo contro frane e alluvioni ma il governo non lo prende - sadape54 : RT @domanigiornale: Il ministro dell’Ambiente dice che il finanziamento non serve perché i soldi ci sono già. Il vero problema è la mancanz… - marketingpmi : RT @domanigiornale: Il ministro dell’Ambiente dice che il finanziamento non serve perché i soldi ci sono già. Il vero problema è la mancanz… - nebulosa_mente : RT @domanigiornale: Il ministro dell’Ambiente dice che il finanziamento non serve perché i soldi ci sono già. Il vero problema è la mancanz… - domanigiornale : Il ministro dell’Ambiente dice che il finanziamento non serve perché i soldi ci sono già. Il vero problema è la man… -

Ultime Notizie dalla rete : Frane alluvioni Maltempo, ancora allerta gialla in sei regioni. La mappa dell'Italia delle alluvioni e delle frane Il Sole 24 ORE Cuneo, in commissione il cordoglio per le comunità alluvionate: "La ferrovia in val Roya l'unica via di collegamento rimasta"

A parlare, l'assessore Luca Serale: "Per fortuna Cuneo è esente da disastri di questo tipo in epoca recente , vuoi per la conformazione del territorio e vuoi per la buona conduzione di questi anni" ...

Marello in visita ai comuni alluvionati dell’alta Valle Tanaro: "Abbiamo il dovere di aiutarli"

Il consigliere regionale: "Ascoltare le difficoltà che incontrano le aziende del territorio colpite da questa tragedia mi ha riportato alla mente la storia della Ferrero, che si intrecciò con quella d ...

A parlare, l'assessore Luca Serale: "Per fortuna Cuneo è esente da disastri di questo tipo in epoca recente , vuoi per la conformazione del territorio e vuoi per la buona conduzione di questi anni" ...Il consigliere regionale: "Ascoltare le difficoltà che incontrano le aziende del territorio colpite da questa tragedia mi ha riportato alla mente la storia della Ferrero, che si intrecciò con quella d ...