Di cosa si parla nella sessione del Parlamento europeo del 5-8 ottobre (Di martedì 6 ottobre 2020) Segui la diretta della sessione plenaria del parlamento europeo del 6 ottobre Lunedì 5 ottobre il parlamento ha approvato in via definitiva l’accordo raggiunto con il Consiglio sulle regole dell’Unione per proteggere chi investe denaro finanziando le piattaforme di crowdfunding. Con le nuove regole europee il proprietario di un progetto dovrà distribuire a tutti coloro che investiranno nel crowdfunding un foglio informativo sugli investimenti (KIIS) per far capire fin da subito i rischi e gli oneri finanziari che potrebbero incorrere, compresi i rischi di insolvenza e i criteri di selezione dei progetti. Questi criteri saranno applicati a tutti i fornitori europei di servizi di crowdfunding (Ecsp) che raccolgono offerte di 5 milioni di euro (invece del milione ... Leggi su linkiesta (Di martedì 6 ottobre 2020) Segui la diretta dellaplenaria delmentodel 6Lunedì 5ilmento ha approvato in via definitiva l’accordo raggiunto con il Consiglio sulle regole dell’Unione per proteggere chi investe denaro finanziando le piattaforme di crowdfunding. Con le nuove regole europee il proprietario di un progetto dovrà distribuire a tutti coloro che investiranno nel crowdfunding un foglio informativo sugli investimenti (KIIS) per far capire fin da subito i rischi e gli oneri finanziari che potrebbero incorrere, compresi i rischi di insolvenza e i criteri di selezione dei progetti. Questi criteri saranno applicati a tutti i fornitori europei di servizi di crowdfunding (Ecsp) che raccolgono offerte di 5 milioni di euro (invece del milione ...

6000sardine : #Maraventano non sa di cosa parla. Parlare di mafia che difende il territorio è ignoranza patetica, la mafia il ter… - ilpost : Tra stasera e domani il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe firmare un nuovo decreto in linea con le l… - borghi_claudio : Oh che meraviglia. Mi dicono che un canale della tv pubblica non sapendo cosa fare, tanto per cambiare parla dei 49… - fuggire_ : @Dvdv57036161 @emma49674807 @matteosalvinimi Proprio aprendo i libri si capiscono le cose, non so cosa legga lei, m… - Giorgia84 : #clario ma esattamente alle serpike (che poi chi scrive qua non lo è, visto che parla solamente di claudio e di noi… -

Ultime Notizie dalla rete : cosa parla "Fratelli tutti", l'enciclica di Papa Francesco: "Covid-19 svela nostre false sicurezze" Sky Tg24 Carolyn Smith si commuove in diretta: “Ecco la mia battaglia contro il tumore”

In studio anche due altre donne, Silvana e Grabiella, che hanno parlato del lungo e doloroso percorso nell ... i terribili giorni in cui apprese quella notizia: “La prima cosa che mi chiesi allora è ...

The Expecting: Il trailer ufficiale della serie horror con AnnaSophia Robb

Perché, qualunque cosa sia, di certo non sembra umana "Nessuno vorrà più rimanere incinta", ha detto Harron a Entertainment Weekly scherzando. "The Expecting parla di una ragazza che lavora come ...

In studio anche due altre donne, Silvana e Grabiella, che hanno parlato del lungo e doloroso percorso nell ... i terribili giorni in cui apprese quella notizia: “La prima cosa che mi chiesi allora è ...Perché, qualunque cosa sia, di certo non sembra umana "Nessuno vorrà più rimanere incinta", ha detto Harron a Entertainment Weekly scherzando. "The Expecting parla di una ragazza che lavora come ...