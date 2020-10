De Magistris | “Trovo sgradevole che per i calciatori ci siano regole diverse sul virus”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 ottobre 2020) È duro l’attacco del sindaco di Napoli, Luigi de, intervenuto anche lui nella discussione relativa alla mancata partita tra Juventus e Napoli. “Trovo sgradevoli tante cose in questa vicenda ma soprattutto che non si possano andare a vedere le partite per colpa di un’incapacità di gestire ciò che era assolutamente prevedibile. È una sconfitta non solo del calcio, ma del Governo e del Paese che a 7 mesi dall’inizio della pandemia non si riescano a fare passi in avanti”. Dene approfitta anche per colpire il mondo delle istituzioni, come già fatto con i numerosi divieti imposti da De Luca “Ormai si parla di tutto tranne che di calcio e tutto questo mi entusiasma poco. Trovoche si vincano a tavolino le partite, ...