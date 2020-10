Dai bonus alla rivoluzione green. Sarà una Manovra espansiva. Via libera alla nota di aggiornamento al Def. Più investimenti e occupazione con il Recovery Fund (Di martedì 6 ottobre 2020) La lotta al virus rimane in cima all’agenda di governo, ma al centro del Consiglio dei ministri di ieri sera c’è stata la nota di aggiornamento delle stime del Def, ed è evidente come questa sia strettamente collegata alla crisi economica e sociale innescata dalla pandemia: i decreti cura Italia, Liquidità, Rilancio e Agosto hanno richiesto un indebitamento aggiuntivo di 100 miliardi e portato il totale delle spese correnti a 888 miliardi contro gli 808 del 2019: quasi il 54% del prodotto interno lordo, che tornerà ai livelli pre covid nel 2022. Il debito schizzerà al 158% quest’anno, poi dovrebbe iniziare la discesa fino al 151,5% alla fine del triennio. Solo nel 2023 il saldo primario tornerà ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 ottobre 2020) La lotta al virus rimane in cima all’agenda di governo, ma al centro del Consiglio dei ministri di ieri sera c’è stata ladidelle stime del Def, ed è evidente come questa sia strettamente collegatacrisi economica e sociale innescata dpandemia: i decreti cura Italia, Liquidità, Rilancio e Agosto hanno richiesto un indebitamento aggiuntivo di 100 miliardi e portato il totale delle spese correnti a 888 miliardi contro gli 808 del 2019: quasi il 54% del prodotto interno lordo, che tornerà ai livelli pre covid nel 2022. Il debito schizzerà al 158% quest’anno, poi dovrebbe iniziare la discesa fino al 151,5%fine del triennio. Solo nel 2023 il saldo primario tornerà ...

