Caputo | “Io come Schillaci? Mi godo l’opportunità Siamo un grande gruppo”

(Di martedì 6 ottobre 2020) Nella conferenza stampa di oggi a Coverciano, nel ritiro della Nazionale, insieme al CT Roberto Mancini, ha parlato anche Francesco, attaccante del Sassuolo. Il giocatore si è detto carico e contento della seconda chiamata di Mancini e desideroso di giocarsi le proprie carte anche in Nazionale. Queste le sue parole: “Sono contento di questa seconda opportunità e ringrazio il CT. Se partirò dall’inizio domani? Decide il mister, vedremo domani, io miogni momento. La Moldavia è una squadra molto fisica, sicuramente si chiuderanno per poi ripartire in contropiede, dobbiamo avere pazienza. Dualismo con Belotti o Immobile? Per me non esiste nessun dualismo, so che davanti a me ci sono Ciro Immobile e Andrea Belotti. Il primo ha vinto la Scarpa d’Oro, i numeri parlano chiaro, il Gallo sta facendo ...