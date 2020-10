«Aveva un piano per uccidere i genitori»: quindicenne di Bassano del Grappa denunciata dall’amico (Di martedì 6 ottobre 2020) Bassano del Grappa, la ragazza Aveva scritto in chat del progetto che poteva coinvolgere anche il fidanzatino. Indaga la procura dei minori. Lei: «Non l’avrei mai fatto». I genitori, sconvolti, le stanno vicino. L’ipotesi di un istigatore in Rete Leggi su corriere (Di martedì 6 ottobre 2020)del, la ragazzascritto in chat del progetto che poteva coinvolgere anche il fidanzatino. Indaga la procura dei minori. Lei: «Non l’avrei mai fatto». I, sconvolti, le stanno vicino. L’ipotesi di un istigatore in Rete

