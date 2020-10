Ascolti TV | Lunedì 5 ottobre 2020. Io ti Cercherò parte dal 20.6% (4.8 mln). Medesimo share per il Grande Fratello Vip (3.4 mln) (Di martedì 6 ottobre 2020) Io ti Cercherò - Alessandro Gassmann e Luigi Fedele Nella serata di ieri, lunedì 5 ottobre 2020, su Rai1 Io ti Cercherò ha conquistato 4.857.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.390.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Rai2 Jumanji – Benvenuti nella giungla ha interessato 1.428.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano: Speciale Mario Biondo. Un suicidio inspiegabile ha catturato l’attenzione di 1.314.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 PresaDiretta ha raccolto davanti al video 1.263.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 978.000 spettatori con il 5.4% di share. ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 6 ottobre 2020) Io ti Cercherò - Alessandro Gassmann e Luigi Fedele Nella serata di ieri, lunedì 5, su Rai1 Io ti Cercherò ha conquistato 4.857.000 spettatori pari al 20.6% di. Su Canale 5 ilVip ha raccolto davanti al video 3.390.000 spettatori pari al 20.6% di. Su Rai2 Jumanji – Benvenuti nella giungla ha interessato 1.428.000 spettatori pari al 6% di. Su Italia 1 Le Iene presentano: Speciale Mario Biondo. Un suicidio inspiegabile ha catturato l’attenzione di 1.314.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 PresaDiretta ha raccolto davanti al video 1.263.000 spettatori pari ad unodel 5.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 978.000 spettatori con il 5.4% di. ...

