A scuola cantiamo "Avanti Ragazzi di Buda" e non "Bella Ciao". La pdl di Barbaro e De Vecchis (Lega) (Di martedì 6 ottobre 2020) Avanti Ragazzi di Buda a scuola meglio di Bella Ciao. Se proprio si deve scegliere un inno alla libertà da insegnare agli studenti meglio virare sul canto anticomunista Avanti Ragazzi di Buda, che non rievoca come Bella Ciao la tragedia della guerra civile ed è diventato un inno di sinistra. Avanti Ragazzi di Buda, la pdl della Lega Così i parlamentari Claudio Barbaro e William De Vecchis (Lega) hanno messo nero su bianco la loro proposta di legge. "Il disegno di legge – spiega Barbaro – per il riconoscimento della canzone 'Avanti Ragazzi di Buda' quale espressione dei valori fondanti della Repubblica, è un atto necessario di verità e correttezza per ...

