‘Uomini e Donne’ | Tina Cipollari svela qual è il segreto del successo di Giulia De Lellis E a proposito di Andrea Zelletta al ‘Gf Vip 5’ fa un’esilarante confessione

Leggi su isaechia

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Quella diè una presenza irrinunciabile all’interno di Uomini e Donne. Sempre schietta e senza peli sulla lingua, da anni siede al fianco di Gianni Sperti per commentare le storie d’amore che nascono grazie al dating show di Canale 5. Intervistata da Leggo.it,ha raccontato se stessa lontano dalle telecamere: Sono una mamma a tempo pieno di tre splendidi figli, 13-14-18 anni. Mi piace proprio seguirli in prima persona, da quando poi mi sono separata dal mio ex marito è aumentata un po’ la mia ansia e cerco in tutti i modi di far sentire loro il senso della famiglia. Fortunatamente io e Chicco (Kikò Nalli, ex marito ed ex concorrente del Gf, ndr) siamo molto affiatati. Non abbiamo avuto una separazione traumatica fatta di tradimenti ecc. Semplicemente era finito l’amore e ...