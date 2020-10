Ucciso ad Atlanta Thomas Jefferson Byrd | era l' attore feticcio di Spike Lee

(Di lunedì 5 ottobre 2020) E' stato colpito alle spalle, da una serie di colpi di arma da fuoco. E' morto così a 70 annidiLee che l'aveva voluto in moltissimi film come 'He Got ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucciso Atlanta

L'attore statunitense Thomas Jefferson Byrd, interprete-feticcio in numerosi film del regista Spike Lee, è stato ucciso a colpi di pistola, sparati alla schiena, sabato notte ad Atlanta, in Georgia.E' stato colpito alle spalle, da una serie di colpi di arma da fuoco. E' morto così a 70 anni Thomas Jefferson Byrd, attore feticcio di Spike Lee che l'aveva voluto in moltissimi film come "He Got Gam ...