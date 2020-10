Scuola:contagiati 1492 studenti,349 prof (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 05 OTT - Gli studenti positivi sono 1492. Il personale docente che risulta contagiato è pari a 349 persone positive, sono 116 i casi di positivi tra il personale non docente: per gli ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 05 OTT - Glipositivi sono. Il personale docente che risulta contagiato è pari a 349 persone positive, sono 116 i casi di positivi tra il personale non docente: per gli ...

