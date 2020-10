Reggina, ds Taibi: “Menez voleva smettere di giocare prima di firmare con noi” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Massimo Taibi, ds della Reggina che in questa sessione ha portato a termine operazioni importanti ha parlato a calciomercato.com sull'affare Menez: "L'ho visto l'anno scorso a Parigi, ho pensato che fosse andato lì perché voleva quasi smettere, c'ho parlato, l'ho motivato e ho visto che aveva voglia. Ci abbiamo creduto e ora sta facendo bene. Lui non ne ha mai fatto una questione economica, voleva un progetto serio e appena ha capito che il nostro lo è ci ha messo poco ad accettarlo. Lafferty si sta inserendo bene ed è un giocatore molto forte, ma se corresse meno sarebbe meglio perché potrebbe essere più lucido in zona gol".OBIETTIVO - "Obiettivo promozione? Vogliamo dare fastidio a quelle 7/8 squadre che hanno qualcosa più e poi tireremo le ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 ottobre 2020) Massimo, ds dellache in questa sessione ha portato a termine operazioni importanti ha parlato a calciomercato.com sull'affare Menez: "L'ho visto l'anno scorso a Parigi, ho pensato che fosse andato lì perchéquasi, c'ho parlato, l'ho motivato e ho visto che aveva voglia. Ci abbiamo creduto e ora sta facendo bene. Lui non ne ha mai fatto una questione economica,un progetto serio e appena ha capito che il nostro lo è ci ha messo poco ad accettarlo. Lafferty si sta inserendo bene ed è un giocatore molto forte, ma se corresse meno sarebbe meglio perché potrebbe essere più lucido in zona gol".OBIETTIVO - "Obiettivo promozione? Vogliamo dare fastidio a quelle 7/8 squadre che hanno qualcosa più e poi tireremo le ...

