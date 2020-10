Palermo, parte lo sprint per i rinforzi: idea Belli per la difesa, in mediana Luperini e in avanti si valuta Piccolo (Di lunedì 5 ottobre 2020) "Venti ore per accontentare Boscaglia".Scrive così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i fari sulla prima sessione stagionale del calciomercato, ormai in dirittura d'arrivo. Alle 20.00 di questa sera, infatti, il gong finale. Il Palermo però potrebbe anche «sforare» sulle tempistiche, almeno per quanto riguarda il principale obiettivo di questa campagna acquisti. Preso atto delle mancanze e delle lacune della squadra - che ha steccato la prima di campionato contro il Teramo -, Roberto Boscaglia chiede almeno altre due-tre pedine che possano rinforzare l'organico. D'altra parte, nella lista da presentare alla Lega compaiono ancora ben quattro slot libere.Non è un mistero che il reparto più sofferente sia il centrocampo e lì Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 ottobre 2020) "Venti ore per accontentare Boscaglia".Scrive così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i fari sulla prima sessione stagionale del calciomercato, ormai in dirittura d'arrivo. Alle 20.00 di questa sera, infatti, il gong finale. Ilperò potrebbe anche «sforare» sulle tempistiche, almeno per quanto riguarda il principale obiettivo di questa campagna acquisti. Preso atto delle mancanze e delle lacune della squadra - che ha steccato la prima di campionato contro il Teramo -, Roberto Boscaglia chiede almeno altre due-tre pedine che possano rinforzare l'organico. D'altra, nella lista da presentare alla Lega compaiono ancora ben quattro slot libere.Non è un mistero che il reparto più sofferente sia il centrocampo e lì Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini, ...

poliziadistato : Parte dalla Sicilia il #giro d'Italia 2020 I ciclisti durante le 21 tappe da Monreale a Milano saranno scortati dal… - Mediagol : #Palermo, parte lo sprint per i rinforzi: idea Belli per la difesa, in mediana Luperini e in avanti si valuta Picco… - Mediagol : #Palermo, parte lo sprint per i rinforzi: idea Belli per la difesa, in mediana Luperini e in avanti si valuta Picco… - MaxGiomi : @giusi1975 @LucaMarelli72 @MarcelloChirico Palermo e potenza non fanno parte della LEGA A, giocano un altro campion… - Cityhuntertaxi1 : RT @poliziadistato: Parte dalla Sicilia il #giro d'Italia 2020 I ciclisti durante le 21 tappe da Monreale a Milano saranno scortati dalla #… -