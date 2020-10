Nicola Crisano | il Napoli Calcio Femminile punta su un manager di esperienza

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Èil nuovo direttore generale del. L’espertosportivo napoletano torna a lavorare con il presidente Carlino dopo l’avventura di Ischia (con la promozione nei professionisti del club isolano).vanta anche unanegli States con il Miami United, è stato osservatore per il Torino ed ha lavorato in passato – tra le altre – con realtà prestigiose delcampano quali Giugliano e Procida. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

