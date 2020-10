Napoli Servizi, è strappo tra de Magistris e il sindacato: esposto in Procura (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Arriva fino in Procura lo strappo ormai diventato insanabile tra il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris e il sindacato. Il primo cittadino perde un altro pezzo, l’Usb. Un rapporto che è andato sempre più incrinandosi, fino in modo irrimediabile con quanto accaduto stamattina. Il primo cittadino ha rinviato “a data da destinarsi” l’incontro previsto per oggi con i sindacalisti e ottenuto dopo la protesta sotto Palazzo San Giacomo nei giorni scorsi. “Avevamo bisogno di un confronto con l’amministrazione sulla gestione poco trasparente dei fondi pubblici e la strumentalità nelle politiche del personale all’interno di Napoli Servizi, ma il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Arriva fino inloormai diventato insanabile tra il sindaco di, Luigi dee il. Il primo cittadino perde un altro pezzo, l’Usb. Un rapporto che è andato sempre più incrinandosi, fino in modo irrimediabile con quanto accaduto stamattina. Il primo cittadino ha rinviato “a data da destinarsi” l’incontro previsto per oggi con i sindacalisti e ottenuto dopo la protesta sotto Palazzo San Giacomo nei giorni scorsi. “Avevamo bisogno di un confronto con l’amministrazione sulla gestione poco trasparente dei fondi pubblici e la strumentalità nelle politiche del personale all’interno di, ma il ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Servizi Napoli Servizi, salta l'incontro tra de Magistris e i sindacati Il Mattino MENU DEI SERVIZI SPORTIVI DI LUNEDÌ 5 OTTOBRE

- Grassani "Napoli non aveva scelta, ora pensare a format diverso" (in rete ore 10.06) - Idolo a Napoli, gol, ...

Napoli Servizi, salta l'incontro tra de Magistris e i sindacati

Non ci sarà oggi, come era stato previsto, l'incontro tra il sindaco, Luigi de Magistris, e il sindacato Usb sulle problematiche interne alla Napoli Servizi. Ad annunciarlo è ...

