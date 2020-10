Mercato Juve, colpo Chiesa: cifre e dettagli dell’operazione (Di lunedì 5 ottobre 2020) Arrivata l’ufficialità del grande affare di calcioMercato per la Juventus, è tempo di scoprire le cifre e i dettagli dell’operazione per Federico Chiesa alla Juve. L’affare dalla Fiorentina è andato in porto come auspicato nei giorni scorsi e dunque sarà l’ormai ex Viola a completare la rosa di Andrea Pirlo per i prossimi mesi della stagione. Da definire come sarà impiegato tatticamente il classe ’97 all’interno degli schemi del Maestro, ma nel frattempo è tempo di scoprire tutti i particolari dell’arrivo in bianconero grazie al comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Vecchia Signora: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Arrivata l’ufficialità del grande affare di calcioper lantus, è tempo di scoprire lee idell’operazione per Federicoalla. L’affare dalla Fiorentina è andato in porto come auspicato nei giorni scorsi e dunque sarà l’ormai ex Viola a completare la rosa di Andrea Pirlo per i prossimi mesi della stagione. Da definire come sarà impiegato tatticamente il classe ’97 all’interno degli schemi del Maestro, ma nel frattempo è tempo di scoprire tutti i particolari dell’arrivo in bianconero grazie al comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Vecchia Signora: “ntus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ...

