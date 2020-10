Mattia Toni canta “Fino all’alba” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Mattia Toni in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Fino all’alba” estratto dall’album “No Party” Fuori in radio e digitale “FINO ALL’ALBA” (MainTrackMusic), il secondo singolo di Mattia Toni, estratto dall’album “No Party” in uscita nel 2021, con il quale il cantautore debutterà con un progetto discografico totalmente in italiano. «Ho messo suoni anni ’80… L'articolo Mattia Toni canta “Fino all’alba” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020)in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Fino all’alba” estratto dall’album “No Party” Fuori in radio e digitale “FINO ALL’ALBA” (MainTrackMusic), il secondo singolo di, estratto dall’album “No Party” in uscita nel 2021, con il quale ilutore debutterà con un progetto discografico totalmente in italiano. «Ho messo suoni anni ’80… L'articolo“Fino all’alba” Corriere Nazionale.

