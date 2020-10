Marco Carta fuori da ‘Live Non è la D’Urso’ per febbre: ora il cantante rompe il silenzio (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ha fatto tanto rumore l’assenza dell’artista Marco Carta a ‘Live – Non è la D’Urso’. La conduttrice del programma ha annunciato nella serata di domenica 4 ottobre che il cantante era stato costretto ad andare via per una temperatura corporea sopra la norma. Il termoscanner ha registrato infatti oltre 37,5 gradi e la trasmissione Mediaset ha dunque rispettato le regole nazionali, impedendo l’accesso in studio. Ad ore di distanza è proprio Carta a rompere il silenzio e a rivelare tutto. Ovviamente tutti i suoi sostenitori nonché i telespettatori di Canale 5 avevano in un primo momento ipotizzato che lui potesse essere stato colpito dal coronavirus, ma le cose non sono andate così. Contattato da ‘FQ ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ha fatto tanto rumore l’assenza dell’artistaa ‘Live – Non è la D’Urso’. La conduttrice del programma ha annunciato nella serata di domenica 4 ottobre che ilera stato costretto ad andare via per una temperatura corporea sopra la norma. Il termoscanner ha registrato infatti oltre 37,5 gradi e la trasmissione Mediaset ha dunque rispettato le regole nazionali, impedendo l’accesso in studio. Ad ore di distanza è propriore ile a rivelare tutto. Ovviamente tutti i suoi sostenitori nonché i telespettatori di Canale 5 avevano in un primo momento ipotizzato che lui potesse essere stato colpito dal coronavirus, ma le cose non sono andate così. Contattato da ‘FQ ...

trash_italiano : Marco Carta aveva un pochino di febbre ed è stato mandato via ?? #noneladurso - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: #MarcoCarta allontanato ieri sera da #nonèladurso per la febbre ma a FqMagazine assicura: “Stamattina sto benissimo. Non… - zazoomblog : Live Non è la D’Urso Marco Carta non si presenta causa febbre: anche lui ha il Covid? - #D’Urso #Marco #Carta… - 361_magazine : #LiveNoneLadUrso preoccupano le condizioni di #MarcoCarta - 7Robymar : Marotta spinge per il blocco italiano e tratta Marco Carta offrendo in cambio Nainggolan e 4 magliette. -