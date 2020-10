Maltempo Lombardia: chiuso un ponte sul Po e uno sull’Oglio (Di lunedì 5 ottobre 2020) Per la piena del Po dalle 16 di oggi, e fino a data da destinarsi, chiuderà al traffico il ponte di San Benedetto Po sul fiume Po. L’ondata di piena, prevista per domani, sta trascinando ingenti quantità di detriti, che potrebbero mettere in crisi la stabilità del manufatto, soggetto da tempo a lavori per la costruzione del nuovo ponte. Dalle 6.40 di oggi è chiuso al traffico anche il ponte in chiatte di Torre d’Oglio lungo la provinciale 57 “Mantova-S. Matteo Viadana” nel territorio dei comuni di Marcaria e Viadana. Il divieto di transito è scattato a causa dell’innalzamento anomalo del livello del fiume Oglio, dovuto ai rigurgiti dell’ondata di piena del fiume Po, che cominciava ad allagare la strada golenale che da San Matteo delle Chiaviche ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Per la piena del Po dalle 16 di oggi, e fino a data da destinarsi, chiuderà al traffico ildi San Benedetto Po sul fiume Po. L’ondata di piena, prevista per domani, sta trascinando ingenti quantità di detriti, che potrebbero mettere in crisi la stabilità del manufatto, soggetto da tempo a lavori per la costruzione del nuovo. Dalle 6.40 di oggi èal traffico anche ilin chiatte di Torre d’Oglio lungo la provinciale 57 “Mantova-S. Matteo Viadana” nel territorio dei comuni di Marcaria e Viadana. Il divieto di transito è scattato a causa dell’innalzamento anomalo del livello del fiume Oglio, dovuto ai rigurgiti dell’ondata di piena del fiume Po, che cominciava ad allagare la strada golenale che da San Matteo delle Chiaviche ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Lombardia Maltempo Lombardia, cedono paratie provvisorie sul lungolago di Como Sky Tg24 La crisi climatica torna ad abbattersi sull’agricoltura italiana: «Danni da 300 milioni di euro»

L’ultima ondata di maltempo che ha flagellato in particolare l’Italia del nord ha impattato duramente sulle campagne, dove il settore primario ha subito ...

Maltempo: centinaia di pecore affogate, 300 mln di danni

In Piemonte nella Valle Andasca, un intero gregge con centinaia di pecore e capre – sottolinea la Coldiretti – è stato travolto e ucciso dalla furia delle acque e del fango del torrente Toce, si sono ...

