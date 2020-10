Macron annuncia una svolta contro l’integralismo islamico in Francia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il presidente della repubblica Emmanuel Macron annuncia una svolta nei confronti dell’integralismo islamico, sempre più fuori controllo in Francia, durante un discorso programmatico incentrato sulla gravità della situazione che ha tenuto alla periferia di Parigi, in presenza di numerose autorità politiche e prefettizie. Cresce l’integralismo islamico in Francia e Macron corre ai ripari Il presidente francese Macron è sempre più preoccupato per la deriva dell’integralismo islamico nel suo Paese e ha deplorato il separatismo di molti cittadini musulmani che vivono in una “realtà parallela“, contraria ai valori della Repubblica, ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il presidente della repubblica Emmanuelunanei confronti dell’integralismo, sempre più fuorillo in, durante un discorso programmatico incentrato sulla gravità della situazione che ha tenuto alla periferia di Parigi, in presenza di numerose autorità politiche e prefettizie. Cresce l’integralismoincorre ai ripari Il presidente franceseè sempre più preoccupato per la deriva dell’integralismonel suo Paese e ha deplorato il separatismo di molti cittadini musulmani che vivono in una “realtà parallela“, contraria ai valori della Repubblica, ...

