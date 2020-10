La previsione del governo: "Nello scenario peggiore chiusure selettive" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lo scenario di rischio è dettagliato a pagina 9 del capitolo I della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, la fotografia in tempo reale dell’economia italiana. È qui che il governo mette nero su bianco quello che potrebbe accadere se la ripresa dei contagi dovesse aggravarsi: “Ciò - si legge nella bozza del documento - indurrebbe il governo a reintrodurre chiusure selettive di alcuni settori e misure di distanziamento sociale”. Questa frase di una riga e mezzo dice due cose. La prima: l’esecutivo formalizza i timori di una recrudescenza della pandemia e le misure da mettere in campo. Lo fa per la prima volta con un documento ufficiale. La seconda: il conto economico da pagare sarebbe salatissimo.Il combinato disposto di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lodi rischio è dettagliato a pagina 9 del capitolo I della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, la fotografia in tempo reale dell’economia italiana. È qui che ilmette nero su bianco quello che potrebbe accadere se la ripresa dei contagi dovesse aggravarsi: “Ciò - si legge nella bozza del documento - indurrebbe ila reintrodurredi alcuni settori e misure di distanziamento sociale”. Questa frase di una riga e mezzo dice due cose. La prima: l’esecutivo formalizza i timori di una recrudescenza della pandemia e le misure da mettere in campo. Lo fa per la prima volta con un documento ufficiale. La seconda: il conto economico da pagare sarebbe salatissimo.Il combinato disposto di ...

La previsione del governo: "Nello scenario peggiore chiusure selettive"

Per la prima volta il governo mette nero su bianco cosa potrebbe succedere in caso di boom dei ricoveri ospedalieri. In quel caso Pil a -10,5%. Però il rischio lockdown è basso. La bozza della Nadef ...

Per la prima volta il governo mette nero su bianco cosa potrebbe succedere in caso di boom dei ricoveri ospedalieri. In quel caso Pil a -10,5%. Però il rischio lockdown è basso. La bozza della Nadef ...