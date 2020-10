Juve: accordo con Chiesa, fa le visite mediche (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 05 OTT - La Juventus e Federico Chiesa sono sempre più vicini: l'esterno offensivo viola, infatti, sta sostenendo le visite mediche, non al Jmedical di Torino ma a Firenze, essendo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 05 OTT - Lantus e Federicosono sempre più vicini: l'esterno offensivo viola, infatti, sta sostenendo le, non al Jmedical di Torino ma a Firenze, essendo ...

Advertising

juventusfc : Accordo con l'@Udinese_1896 per l'acquisizione di Rolando Mandragora ?? - forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - La Juve lavora all'arrivo di Chiesa. Accordo vicino sulla base di un prestito biennale a 10 m… - SkySport : JUVE-CHIESA: C'È L'ACCORDO Ma manca ancora un dettaglio? ? - alabianca3 : RT @S8meraviglie: #calciomercato #JUVE: ACCORDO CON #Chiesa, SI CHIUDE L'AFFARE! MANCA SOLO L'OK DELL' ASL NAPOLI ?????? - Deiana_Luca9 : RT @IlmsgitSport: Juve, accordo per Chiesa. Visite mediche in corso -