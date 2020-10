IVASS | pandemia ha mostrato vulnerabilità sistema economico

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’impatto delladi coronavirus “è stato ed è tuttora molto profondo“. Lo ha detto il Presidente dell’, Daniele Franco, aprendo la Giornata dell’educazione assicurativa. “In uno scenario inedito – ha sottolineato – sono affiorati nuovi bisogni, nuove fragilità e nuove forme di incertezza. Ci siamo trovati esposti a rischi prima non evidenti o comunque non ben compresi”. L’educazione assicurativa “è cruciale per rendere individui e imprese più consapevoli dei rischi che corrono e degli strumenti che possono attivare per gestirli. Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, i dati comparativi sulla conoscenza finanziaria degli individui continuano a non essere soddisfacenti per l’Italia”, dice il ...