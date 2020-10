Infrastrutture: De Micheli, 'alta velocità procede ovunque' (Di lunedì 5 ottobre 2020) Milano, 5 ott. (Adnkronos) - "L'alta velocità ferroviaria va avanti. ovunque: al Nord con l'avvio di oggi dei lavori della galleria di Lonato lungo la direttrice Brescia-Verona, e al Sud dove procediamo su tutte le tratte programmate. Non c'è un cantiere che non stia rispettando i tempi che ci siamo dati al nostro insediamento. Sia tra quelli già aperti che quelli che dobbiamo aprire". Lo scrive il ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, sulla sua pagina Facebook, dopo l'avvio dei lavori della galleria di Lonato lungo la direttrice della Tav Brescia-Verona. "Avevamo garantito che sul fronte ferroviario avremmo investito 14 miliardi in gare pubbliche di Rete Ferroviaria Italiana e la quota di risorse viene utilizzata nei tempi previsti. Se aggiungiamo anche la ... Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Milano, 5 ott. (Adnkronos) - "L'; ferroviaria va avanti.: al Nord con l'avvio di oggi dei lavori della galleria di Lonato lungo la direttrice Brescia-Verona, e al Sud dove procediamo su tutte le tratte programmate. Non c'è un cantiere che non stia rispettando i tempi che ci siamo dati al nostro insediamento. Sia tra quelli già aperti che quelli che dobbiamo aprire". Lo scrive il ministro allee Trasporti, Paola De, sulla sua pagina Facebook, dopo l'avvio dei lavori della galleria di Lonato lungo la direttrice della Tav Brescia-Verona. "Avevamo garantito che sul fronte ferroviario avremmo investito 14 miliardi in gare pubbliche di Rete Ferroviaria Italiana e la quota di risorse viene utilizzata nei tempi previsti. Se aggiungiamo anche la ...

TV7Benevento : Infrastrutture: De Micheli, 'alta velocità procede ovunque'... - romi_andrio : RT @LaStampa: De Micheli: «Opere ferme per assenza di scelte politiche. Da Atlantia aspetto un atto di lucidità». - LaStampa : De Micheli: «Opere ferme per assenza di scelte politiche. Da Atlantia aspetto un atto di lucidità». - ultima_ora : RT @ultimenotizie: “Credo di sì”. Così la ministra delle infrastrutture Paola de Micheli ha risposto alla domanda se la revoca della conces… - fabiopi1000 : RT @mitgov: La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti @paola_demicheli è rimasta in costante contatto con le autorità locali sulla… -