Il mare e il Roya restituiscono cinque corpi in Liguria (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tiziana Paolocci Grave anche la situazione in Piemonte, dove il governatore Cirio chiederà lo stato d'emergenza mare e laghi continuano a restituire i corpi delle vittime del maltempo, mentre in Piemonte, Liguria e Lombardia si contano i danni. Ieri mattina i vigili del fuoco alle 11 avevano già compiuto 2500 interventi per allagamenti, smottamenti, frane e salvataggi di persone inizialmente date per disperse. Nel primo pomeriggio cinque cadaveri sono stati ritrovati in in Liguria, tra Sanremo e Ventimiglia. Due corpi si trovavano nelle acque antistanti la località Tre Ponti di Sanremo tra i detriti della mareggiata e dei temporali delle ultime ore. A notarlo un poliziotto che stava facendo jogging e ha dato l'allarme. Il terzo, invece, ...

Poco più tardi il fiume Roya, in località Trucco, frazione di Ventimiglia, ha reso un terzo corpo. Una quarta vittima è giaceva lungo la costa, a Santo Stefano Al Mare, nell'imperiese. E poco più ...

Maltempo, almeno 5 vittime in Liguria. Cirio: "Aiuto dello Stato imprescindibile"

Almeno cinque corpi senza vita sono stati trovati nel territorio ligure: due in mare in località Tre Ponti di Sanremo, l'altro sulla spiaggia a Ventimiglia, il quarto è affiorato nel fiume Roya, ...

Poco più tardi il fiume Roya, in località Trucco, frazione di Ventimiglia, ha reso un terzo corpo. Una quarta vittima è giaceva lungo la costa, a Santo Stefano Al Mare, nell'imperiese. E poco più ...