Il governo: non ci sarà coprifuoco Chiusure selettive di bar e ristoranti con scenari avversi (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’annuncio di Conte. La scelta dell’esecutivo raggiunta dopo la trattativa con le Regioni Leggi su corriere (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’annuncio di Conte. La scelta dell’esecutivo raggiunta dopo la trattativa con le Regioni

Advertising

matteosalvinimi : Il governo spalanca porte e porti ai clandestini, ma non riesce a riportare a casa 18 pescatori italiani. #contesveglia! - matteosalvinimi : Iva Zanicchi: 'Assurdo processare Salvini. Non trovo elementi per poter condannare un ministro che ha fatto le cose… - matteosalvinimi : #Salvini: tutti parlano e parleranno domani di calcio, io penso invece a tutti i bambini e ragazzi che anche questo… - AleAlle89 : RT @MasterAb88: È già caos Governo Regioni sulle nuove misure. Toti non vuole assolutamente l'obbligo mascherine all'aperto, De Luca chiud… - monikindaaaa : @myrtamerlino Ma gli italiani non si possono aiutare...ci sono altre priorità, vedi clandestini, decreti sicurezza… -