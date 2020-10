Giulia De Lellis disperata: “Faccio fatica a guardarmi” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Giulia De Lellis non si nasconde più. Da ormai qualche mese la nota influencer ha deciso di condividere con i suoi fan i problemi legati alla sua pelle. Lo ha fatto sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia ed anche sui social: la De Lellis si è mostrata senza trucco e senza filtro, lanciando il messaggio che la perfezione, quella che tanta viene ostentata, non esiste. Giulia De Lellis disperata: “Faccio fatica a guardarmi” Giulia De Lellis torna a parlare dei problemi legati all’acne. L’influencer ha affrontato con i suoi follower un tema sempre più frequente, quello della perfezione, mostrandosi senza alcun filtro. L’influencer ha condiviso uno scatto su Instagram di un ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 ottobre 2020)Denon si nasconde più. Da ormai qualche mese la nota influencer ha deciso di condividere con i suoi fan i problemi legati alla sua pelle. Lo ha fatto sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia ed anche sui social: la Desi è mostrata senza trucco e senza filtro, lanciando il messaggio che la perfezione, quella che tanta viene ostentata, non esiste.De: “Faccioa guardarmi”Detorna a parlare dei problemi legati all’acne. L’influencer ha affrontato con i suoi follower un tema sempre più frequente, quello della perfezione, mostrandosi senza alcun filtro. L’influencer ha condiviso uno scatto su Instagram di un ...

