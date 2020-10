Giugliano, Pirozzi: “Sarò il sindaco di tutti. Voglio una città più vivibile” (Di lunedì 5 ottobre 2020) E’ visibilmente emozionato Nicola Pirozzi. Il nuovo sindaco di Giugliano commenta ai microfoni di Teleclubitalia la sua vittoria al ballottaggio contro lo sfidante Antonio Poziello mentre sono in corso al circolo del Pd i festeggiamenti per il risultato elettorale. Pirozzi: “Sarò il sindaco di tutti. Voglio una città più vivibile” “Mi sento felice per la … L'articolo Giugliano, Pirozzi: “Sarò il sindaco di tutti. Voglio una città più vivibile” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 5 ottobre 2020) E’ visibilmente emozionato Nicola. Il nuovodicommenta ai microfoni di Teleclubitalia la sua vittoria al ballottaggio contro lo sfidante Antonio Poziello mentre sono in corso al circolo del Pd i festeggiamenti per il risultato elettorale.: “Sarò ildiuna città più vivibile” “Mi sento felice per la … L'articolo: “Sarò ildiuna città più vivibile” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

