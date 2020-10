Ghost of Tsushima risplende in un video gameplay in 4K e 60FPS (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non si sa ancora se Ghost of Tsushima sarà migliorato per PlayStation 5, ma un video ora ci mostra cosa ci si potrebbe aspettare da un'ipotetica versione next-gen. Pubblicato dall'utente SnazzyAI, questo filmato ricostruito in 4K e 60 fotogrammi al secondo è assolutamente sbalorditivo, con un framerate migliorato che aggiunge un ulteriore tocco di magia all'apprezzato open world di Sucker Punch.Ovviamente, il framerate aumentato conferisce una fluidità al movimento dei personaggi e questo potrebbe essere un grande vantaggio per un ipotetico GOT next-gen. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non si sa ancora seofsarà migliorato per PlayStation 5, ma unora ci mostra cosa ci si potrebbe aspettare da un'ipotetica versione next-gen. Pubblicato dall'utente SnazzyAI, questo filmato ricostruito in 4K e 60 fotogrammi al secondo è assolutamente sbalorditivo, con un framerate migliorato che aggiunge un ulteriore tocco di magia all'apprezzato open world di Sucker Punch.Ovviamente, il framerate aumentato conferisce una fluidità al movimento dei personaggi e questo potrebbe essere un grande vantaggio per un ipotetico GOT next-gen. Leggi altro...

Non si sa ancora se Ghost of Tsushima sarà migliorato per PlayStation 5, ma un video ora ci mostra cosa ci si potrebbe aspettare da un'ipotetica versione next-gen. Pubblicato dall'utente SnazzyAI, ...

Un nuovo video pubblicato dal content creator 'SnazzyAI', propone un esempio di ciò che potrebbe essere il gioco Sucker Punch su PS5.

