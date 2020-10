Digital&Export Business School: secondo ciclo al via, prima tappa Sicilia (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Riparte la Digital&Export Business School, il programma digitale organizzato da UniCredit in partnership con Microsoft, Sace e Simest, con il coinvolgimento di 18 associazioni di categoria territoriali. prima dell’estate il programma ha registrato un grande successocon la partecipazione di oltre 2000 imprese e 25 speakers di rilevanza nazionale. prima tappa della nuova stagione la Sicilia. Il percorso virtuale attraverserà tutta l’Italia coinvolgendo le PMI in 26 sessioni di live coaching territoriali su tematiche rilevanti in questa fase di ripartenza. Si parlerà di export management, trade finance, gestione dei rischi, digital factoring, finanza agevolata, e-commerce, digital transformation, cyber security, supply chain, intelligenza ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Riparte la Digital&Export, il programma digitale organizzato da UniCredit in partnership con Microsoft, Sace e Simest, con il coinvolgimento di 18 associazioni di categoria territoriali.dell’estate il programma ha registrato un grande successocon la partecipazione di oltre 2000 imprese e 25 speakers di rilevanza nazionale.della nuova stagione la. Il percorso virtuale attraverserà tutta l’Italia coinvolgendo le PMI in 26 sessioni di live coaching territoriali su tematiche rilevanti in questa fase di ripartenza. Si parlerà di export management, trade finance, gestione dei rischi, digital factoring, finanza agevolata, e-commerce, digital transformation, cyber security, supply chain, intelligenza ...

L'elenco delle sale che proietterà il documentario dedicato alla vita del grande cantautore astigiano sarà disponibile a breve sul sito di Nexo Digital. La pellicola rappresenta un ideale itinerario ...

La Digital-area sarà allestita con set fotografici per servizi e interviste sulle singole aziende, le quali avranno anche la possibilità di partecipare alle sfilate, chiuse per il pubblico, in diretta ...

