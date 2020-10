Covid, positivi Beatrice Lorenzin e il sottosegretario Merlo: annullata la riunione sul Recovery Fund (Di lunedì 5 ottobre 2020) Beatrice Lorenzin, ex ministra della Salute è risultata positiva al Coronavirus. E’ stata lei stessa a farlo sapere con un tweet: “Sono risultata positiva al #Coronavirus . Comincio le cure. Grazie all’aiuto di #medici e #infermieri sono sicura che vincerò!”, ha scritto la deputata del Partito Democratico. Non è l’unico esponente politico positivo al Covid oggi: oltre alla Lorenzin, infatti, ha annunciato la propria positività anche il sottosegretario agli Esteri Riccardo Merlo. >> L’imprudenza di Trump nei confronti del Covid: il presidente potrebbe essere dimesso già da martedì Beatrice Lorenzin positiva al ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 5 ottobre 2020), ex ministra della Salute è risultata positiva al Coronavirus. E’ stata lei stessa a farlo sapere con un tweet: “Sono risultata positiva al #Coronavirus . Comincio le cure. Grazie all’aiuto di #medici e #infermieri sono sicura che vincerò!”, ha scritto la deputata del Partito Democratico. Non è l’unico esponente politico positivo aloggi: oltre alla, infatti, ha annunciato la propriatà anche ilagli Esteri Riccardo. >> L’imprudenza di Trump nei confronti del: il presidente potrebbe essere dimesso già da martedìpositiva al ...

