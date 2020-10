Catania | porte girevoli | via Furlan entra Confente

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilultima le sue operazioni di mercato a pochi minuti dalla chiusura della sessione estiva. Ceduto all'Empoli il portiere Jacopola dirigenza sta per tesserare un vice Santurro. In arrivo Alessandro, portiere di proprietà del Chievo ex Reggina e Siena. Secondo quanto raccolto TuttoC, ilsta facendo grandi passi in avanti per l'estremo difensore. ITA Sport Press.