Calciomercato Torino: fatta per l’arrivo di Bonazzoli dalla Sampdoria (Di lunedì 5 ottobre 2020) Niente Ramirez per Giampaolo: il Torino, con la Sampdoria, ha trovato l’accordo per Federico Bonazzoli. I dettagli Il Torino abbandona la pista Gaston Ramirez e si assicura un altro rinforzo in attacco. Come riportato da Sky Sport, il club granata avrebbe chiuso l’operazione per Federico Bonazzoli, attaccante della Sampdoria. Bonazzoli sarà a disposizione di Giampaolo in un reparto offensivo variegato. L’accordo con la Sampdoria è stato raggiunto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Trattativa ormai ai dettagli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Niente Ramirez per Giampaolo: il, con la, ha trovato l’accordo per Federico. I dettagli Ilabbandona la pista Gaston Ramirez e si assicura un altro rinforzo in attacco. Come riportato da Sky Sport, il club granata avrebbe chiuso l’operazione per Federico, attaccante dellasarà a disposizione di Giampaolo in un reparto offensivo variegato. L’accordo con laè stato raggiunto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Trattativa ormai ai dettagli. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Torino scatenato. Per l'attacco avanti per #Slimani e #MarcosPaulo. A centrocampo si lavora per… - DiMarzio : #Calciomercato - #Torino, si tratta anche per #Slimani in attacco: i dettagli - MatteoPedrosi : ???? #Torino, trattativa in corso per #MarcosPaulo, attaccante brasiliano (passaporto portoghese) della Fluminense, c… - Toro_News : #Calciomercato #Torino, preso il trequartista: è Gojak della Dinamo Zagabria - psichedelia95 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, trovato l'accordo tra #Sampdoria e #Torino per #Bonazzoli I dettagli dell'operazione -