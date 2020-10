Arrestato 21enne romano con 8 kg di hashish (Di lunedì 5 ottobre 2020) CRONACA DI ROMA – I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) dell’Ufficio di Civitavecchia, in stretta collaborazione con la Guardia di Finanza, hanno scoperto e sequestrato 8 chilogrammi di hashish in possesso di un passeggero italiano proveniente da Barcellona. Cosi’ in un comunicato l’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM). Si trattava di un romano ventunenne, incensurato, che al momento di varcare il posto di controllo passeggeri che scendono a piedi dalla nave per uscire dal porto, mostrava evidenti segni di nervosismo. Cio’ ha destato i sospetti dei funzionari doganali. L’unita’ cinofila della Guardia di Finanza non ha impiegato molto tempo per individuare la droga abilmente occultata all’interno del trolley del passeggero. Scoperto il rilevante quantitativo di droga, le operazioni ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 ottobre 2020) CRONACA DI ROMA – I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) dell’Ufficio di Civitavecchia, in stretta collaborazione con la Guardia di Finanza, hanno scoperto e sequestrato 8 chilogrammi diin possesso di un passeggero italiano proveniente da Barcellona. Cosi’ in un comunicato l’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM). Si trattava di unventunenne, incensurato, che al momento di varcare il posto di controllo passeggeri che scendono a piedi dalla nave per uscire dal porto, mostrava evidenti segni di nervosismo. Cio’ ha destato i sospetti dei funzionari doganali. L’unita’ cinofila della Guardia di Finanza non ha impiegato molto tempo per individuare la droga abilmente occultata all’interno del trolley del passeggero. Scoperto il rilevante quantitativo di droga, le operazioni ...

salernonotizie : Positano, nascondeva droga sull’armadio di casa: arrestato 21enne - Vonagel : RT @AnsaSardegna: Tenta di uccidere lo zio nel sonno, arrestato a Carbonia. 21enne fermato da Polizia mentre vagava in stato confusionale #… - AnsaSardegna : Tenta di uccidere lo zio nel sonno, arrestato a Carbonia. 21enne fermato da Polizia mentre vagava in stato confusio… - CAGLIARILIVEAPP : Carbonia. Accoltella lo zio nel sonno e vaga per la città. Fermato e arrestato un 21enne. - sardanews : Carbonia, accoltella lo zio nel sonno: 21enne arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato 21enne Arrestato 21enne romano con 8 kg di hashish - RomaDailyNews RomaDailyNews "Pronto? Non tocchi i contanti" Fumetti ed escort per il killer di Lecce

Fumetti, escort e armi: gli spostamenti di Giovanni Antonio De Marco, il 21enne che a Lecce ha ucciso Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta ...

Omicidio Daniele e Eleonora, per Antonio De Marco il primo incontro con un familiare dopo l'arresto

La sorella ha fatto visita in carcere allo studente 21enne reo confesso. In cella continua ad avere la sorveglianza continuativa e ad essere solo, nonostante ...

Fumetti, escort e armi: gli spostamenti di Giovanni Antonio De Marco, il 21enne che a Lecce ha ucciso Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta ...La sorella ha fatto visita in carcere allo studente 21enne reo confesso. In cella continua ad avere la sorveglianza continuativa e ad essere solo, nonostante ...